С июля в Мурманской области повысится плата за вывоз мусора

Сейчас каждый житель Мурманской области вносит ежемесячно плату за ТКО в размере 138 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вырастет тариф на вывоз мусора с июля 2022 года. Платеж увеличат на 4,14%. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального комитета по тарифному регулированию.

- С 1 июля плата за услугу по вывозу ТКО для населения составит 144 рубля с человека в месяц, - сообщает регоператор АО «Ситиматик». - Установленная плата за мусор, даже с учетом модернизации системы обращения с отходами в регионе, сформировалась на доступном уровне и не превышает средних значений по РФ.

Сейчас каждый житель Мурманской области вносит ежемесячно плату за ТКО в размере 138 рублей.

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