В Североморске открылся новый корпус лицея № 1

В первый день у школьников прошли классные часы, а также для них организовали ознакомительную экскурсию. Фото: vk.com/cityseveromorsk

В Североморске для учащихся прозвучал первый звонок в стенах нового корпуса лицея № 1. Учебное учреждение, рассчитанное на 1200 мест, открыло свои двери.

- В первый день у школьников прошли классные часы, также для них организовали ознакомительную экскурсию. А уже 11 января здесь начнется полноценный образовательный процесс, - сообщил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

Новый корпус оборудован современными учебными кабинетами и лабораториями, там есть хореографический зал, несколько спортзалов, тир, театральная студия, библиотека и актовый зал. Также здание удобно для детей с ограниченными способностями.

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