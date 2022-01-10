Завершились поиски пропавшего на Рождество жителя Мурманска

Спустя несколько дней мужчину удалось найти живым и невредимым. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 34-летнего местного жителя. Денис Лойша пропал, после того как ушел из дома вечером 7 января.

К счастью, спустя несколько дней мужчину удалось найти живым и невредимым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

Напомним: в Оленегорске продолжают искать 48-летнего мужчину в куртке цвета хаки. Дмитрий Коротков пропал еще 18 ноября.

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