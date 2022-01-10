На праздниках в Мурманской области не было пожаров из-за фейерверков и гирлянд

На каникулах в прошлом году пожаров было 63, но зато погиб всего один человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на новогодних праздниках произошло 56 пожаров, в которых погибли 3 человека. Об этом на оперативном совещании рассказал заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области - начальник отдела Михаил Тимофеев.

На каникулах в прошлом году пожаров было 63, погиб один человек. Число спасенных уменьшилось с 11 до 6.

- С начала года выездов, связанных с пожарами из-за фейерверков и гирлянд, не было, - рассказала "КП"-Мурманск" и. о. начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

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