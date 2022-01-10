В Никеле из-за проблем закрывают конюшню

Всех лошадей выставили на продажу из-за закрытия постройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Никеле закрывается местная конюшня. Работу решили прекратить сразу по нескольким причинам.

- Это решение далось нелегко, на то есть ряд причин: очень сложно в плане здания, доставки сена и опилок (доставка "золотая", и ее еще не найти). Очень печально сообщать вам эту новость, но просто опускаются руки. Может, не все знают, что весь этот проект все эти годы жил только за мой счет. У нас нет поддержки ни от кого,- сообщила хозяйка конюшни в группе "Конный Никель «ЧК Хвоя».

Всех лошадей выставили на продажу из-за закрытия постройки. Как стало известно "КП"-Мурманск", сейчас проблемы конюшни уже решаются.

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