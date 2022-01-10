На новогодних праздниках в Мурманской области вывезли 69 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы все праздничные дни работали без выходных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коммунальные службы все праздничные дни работали без выходных.

- Было вывезено 60 тысяч кубометров снега, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Так, в Мурманске в прошлом году за праздники вывезли 7 тысяч кубометров, в этом - 31 тысячу. В Мурманске и Кольском районе вывезли 2,4 тысячи тонн мусора, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Синоптики сообщают, что в Заполярье будет потепление, а также сохранится снегопад. В таких условиях коммунальные службы призвали не расслабляться.

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