План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 74%

В Мурманской области планируют привить 80% от взрослого населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области прививку от коронавируса сделали 342 тысячи северян, план по вакцинации выполнен на 74%. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Стабильная ситуация по коронавирусу сохраняется, регистрируется не более 110 случаев заражения в сутки, а в отдельные дни было меньше 100 случаев. В 2022 год вошли стабильно и спокойно, надеюсь, что после новогодних каникул ситуация сохранится. Минимальные ограничения продолжат действовать. Рассчитываем, что ситуация будет улучшаться, - уточнил глава региона.

Мобильные прививочные пункты работали и в праздничные дни, их посетили 500 северян. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, сейчас в регионе развернуты 952 койки, 863 - с кислородом, 135 - с ИВЛ.

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