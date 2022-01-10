План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 74%

В Мурманской области планируют привить 80% от взрослого населения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманской области прививку от коронавируса сделали 342 тысячи северян, план по вакцинации выполнен на 74%. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Стабильная ситуация по коронавирусу сохраняется, регистрируется не более 110 случаев заражения в сутки, а в отдельные дни было меньше 100 случаев. В 2022 год вошли стабильно и спокойно, надеюсь, что после новогодних каникул ситуация сохранится. Минимальные ограничения продолжат действовать. Рассчитываем, что ситуация будет улучшаться, - уточнил глава региона.
Мобильные прививочные пункты работали и в праздничные дни, их посетили 500 северян. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, сейчас в регионе развернуты 952 койки, 863 - с кислородом, 135 - с ИВЛ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru