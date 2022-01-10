В Мурманской области ожидается плюсовая температура

На этой неделе в Мурманской области потеплеет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодние каникулы в Мурманской области ознаменовались частыми метелями и морозами, столбик термометра опускался до -30. Но в ближайшее время погода изменится.

- Ожидается потепление до нуля градусов и плюсовая температура, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Коммунальные службы призвали готовиться и активнее вывозить снег, чтобы дворы не превратились в непроходимые участки.

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