Новогоднюю ярмарку в Мурманске посетили 16 тысяч человек

Ярмарка "На Севере - тепло!" работала с 25 декабря по 9 января. Фото: vk.com/murmancongress

25 января на улице Воровского в Мурманске открылась ярмарка "На Севере - тепло!". 9 января был последний день ее работы.

- За все это время ее посетили 16 тысяч человек, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В этом году на ярмарке появились ледяной лабиринт, ледяная избушка, стойки с обогревом, а рядом - каток, который будет работать до марта.

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