Натурбанисты из Кандалакши взяли "серебро" на первом этапе Кубка мира

Северяне уедут домой с серебряными медалями.

С 7 по 9 января в австрийском Умхаузене прошли соревнования в рамках первого этапа Кубка мира по натурбану. На них съехались команды из 13 стран. Спортсмены из Кандалакши выиграли "серебро".

- Павел Поршнев и Иван Лазарев завоевали серебряную медаль. В пятерку лучших также вошли Александр Егоров и Петр Попов. Станислав Ковшик и Илья Тарасов заняли 6-е место. Среди женщин лучшей стала Екатерина Лаврентьева, заняв 6-е место, Дарья Малеева - 12-е место, Александра Суворова - 15-е место. Впервые на взрослом этапе принимала участие Евгения Федорова, которая вошла в пятерку сильнейших на этапе Кубка мира среди юниоров, который проходил 4-5 января в Латцфонсе, - рассказал депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Победа кандалакшан - это заслуга и их тренера Андрея Кныры.

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