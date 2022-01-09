Застрявших в Териберке вызволяют вертолетом и вездеходом

Туристам из Териберки предлагают улететь на Ми-8. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 января дорогу на Териберку в очередной раз закрыли из-за метели. Около 20 машин успели попасть в снежный плен, организованной колонной их провели за снегоуборочной техникой вечером субботы.

Также тем, кто застрял в Териберке (а там сейчас немало туристов), предлагают улететь на вертолете Ми-2 или забронировать места на вездеходе. Правда, цены на такое спасение не низкие.

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