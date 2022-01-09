В Кандалакше по дорогам бегает лось

Лось выбегает на дорогу в районе станции Жемчужная. Фото: vk.com/kanda_tnt
Жителей и гостей Кандалакши предупреждают об опасности на дорогах.
- В районе Жемчужной заметили лося. Сохатый бежал по дороге, но при приближении автомобиля очевидца изменил траекторию движения и скрылся в лесу, - сообщает паблик "Кандалакша".
Напомним: в декабре в Печенгском районе пассажирский автобус попал в ДТП с лосем. Животное внезапно выскочило на дорогу.
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