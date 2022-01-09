В Мурманске на Рождество пропал мужчина

34-летний Денис пропал 7 января. Фото: vk.com/murmanspas51
Поисковый отряд "МурманСпас" объявил новый поиск. 34-летний Денис Лойша пропал на Рождество.
Мужчина 7 января около 22.00 вышел из дома в Мурманске, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы пропавшего не сообщаются. Если вы можете помочь с поисками, то позвоните в полицию: 02 или 102 или по телефонам "МурманСпаса": 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.
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