В Коле из пожара спасли 10 человек

Пожар начался из-за электрощитка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 8 января в Коле случился пожар в жилой многоэтажке на улице Кривошеева, 3. Сигнал о нем поступил в 21.25.

- Обгорел электрощит на первом этаже подъезда, спасены десять человек, шесть из них несовершеннолетние. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения в составе 6 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Корзуново в пожаре погибли отец и сын.

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