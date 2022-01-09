В Коле из пожара спасли 10 человек

Пожар начался из-за электрощитка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечером 8 января в Коле случился пожар в жилой многоэтажке на улице Кривошеева, 3. Сигнал о нем поступил в 21.25.
- Обгорел электрощит на первом этаже подъезда, спасены десять человек, шесть из них несовершеннолетние. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения в составе 6 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Корзуново в пожаре погибли отец и сын.
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