В Мурманске пассажиры опоздали на поезда из-за прохождения металлодетектора

Пассажиры опоздали на поезда в Москву и Санкт-Петербург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новогодних праздниках в Мурманске не все смогли уехать на поездах, хотя на руках уже были билеты.

- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и правомерности действий сотрудников железнодорожного вокзала Мурманска после усиления мер безопасности в новогодние праздники. При прохождении досмотра через рамки металлодетектора и интероскопа образовалась очередь. Не все пассажиры успели 2 и 4 января 2022 года на поезда Мурманск - Москва и Мурманск - Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним: прокуратура проверяет поврежденный багаж в аэропорту "Мурманск".

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