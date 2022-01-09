В Мурманске пассажиры опоздали на поезда из-за прохождения металлодетектора

Пассажиры опоздали на поезда в Москву и Санкт-Петербург.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На новогодних праздниках в Мурманске не все смогли уехать на поездах, хотя на руках уже были билеты.
- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и правомерности действий сотрудников железнодорожного вокзала Мурманска после усиления мер безопасности в новогодние праздники. При прохождении досмотра через рамки металлодетектора и интероскопа образовалась очередь. Не все пассажиры успели 2 и 4 января 2022 года на поезда Мурманск - Москва и Мурманск - Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Напомним: прокуратура проверяет поврежденный багаж в аэропорту "Мурманск".
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