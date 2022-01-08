Мальчика из Гаджиево, которого переехал грузовик, выписали из больницы

Мальчик на ледянке вылетел под колеса грузовика. Фото: скриншот видео

22 декабря в Гаджиево серьезно пострадал семилетний мальчик: во время катания с горки он вылетел на ледянке под колеса грузовика, который вывозил снег. Движение транспорта в той зоне запрещено. После случившегося возбудили уголовное дело.

Мальчик получил такие тяжелые травмы, что его санавиацией доставили в Мурманск. На днях его навестили следователи, которые привезли юному северянину подарки.

- Сейчас мальчик уже выписался из больницы, - рассказали "КП"-Мурманск" в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Впереди у него долгое восстановление и реабилитация.

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