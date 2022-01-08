В Мурманской области от коронавируса умер каждый 33-й заразившийся

Северян просят не забывать про меры предосторожности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В последние дни число заболевших коронавирусом в Мурманской области снизилось, но это не повод расслабляться.
Всего с марта 2020 года, когда в регионе выявили первого заболевшего, COVID-19 заразились 92607 человек, умерли 2808 - каждый 33-й заболевший.
Напомним: в декабре в Мурманской области выявили первый случай заражения омикроном.
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