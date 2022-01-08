В Мурманской области от коронавируса умер каждый 33-й заразившийся

Северян просят не забывать про меры предосторожности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние дни число заболевших коронавирусом в Мурманской области снизилось, но это не повод расслабляться.

Всего с марта 2020 года, когда в регионе выявили первого заболевшего, COVID-19 заразились 92607 человек, умерли 2808 - каждый 33-й заболевший.

Напомним: в декабре в Мурманской области выявили первый случай заражения омикроном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru