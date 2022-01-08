Дороги на Туманный и Териберку закрыли из-за метели

Дороги на Териберку и Туманный снова закрыли. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15.00 8 января в очередной раз закрыли проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го километра до поселка Туманный, и автоподъезд к селу Териберка.

- Причина - усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Напомним: дороги открыли днем 7 января, а перед этим закрыли утром того же дня.

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