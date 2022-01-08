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Происшествия8 января 2022 11:31

Стали известны подробности аварии с автобусом в Мурманске

Очевидцы сообщили о пяти попавших в ДТП машинах
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Автобус и машина столкнулись на пересечении проспекта Кольского и улицы Капитана Орликовой. Фото: vk.com/murmanskgroup

Автобус и машина столкнулись на пересечении проспекта Кольского и улицы Капитана Орликовой. Фото: vk.com/murmanskgroup

Вечером 7 января в Мурманске в аварию попал автобус.

- В ДТП на перекрестке Кольского проспекта и улицы Орликовой столкнулись 5 авто и автобус, - сообщила группа "Мурманск".

Как уточнили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области, столкнулись только машина и автобус, никто в аварии не пострадал.

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