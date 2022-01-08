На севере Мурманской области разгуляется метель

На север Мурманской области обрушится метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередной раз за новогодние каникулы на Мурманскую область надвигается непогода.

- По данным Мурманского УГМС, днем 8 января на крайнем севере Мурманской области ожидается сильный юго-западный, западный ветер, метель. Непогода сохранится до начала дня 9 января, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: 7 января дорогу на Териберку снова закрывали из-за непогоды.

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