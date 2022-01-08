72-летняя жительница Мурманска отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей

Пенсионерка поверила, что на нее хотят оформить кредит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

72-летняя мурманчанка обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников. Она поверила, что ей звонят из банка.

- Звонивший сообщил, что произошла утечка базы данных клиентов и некий злоумышленник, воспользовавшись этим, пытается оформить кредит на имя потерпевшей, одобрение на получение денег от банка им уже получено. Чтобы предотвратить данные действия, лжесотрудник учреждения настоятельно порекомендовал оформить новую заявку на кредит в целях сохранения денег и их дальнейшего перевода на более "безопасный" счет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пенсионерка успела перевести мошенникам 1,3 миллиона рублей. После этого телефон, с которого звонили северянке, ожидаемо оказался выключенным.

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