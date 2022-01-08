На трассе Апатиты - Кировск столкнулись Lexus и "УАЗ" ГИБДД

Иномарка вылетела на полосу для встречного движения и столкнулась с УАЗ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 7 января на дороге Апатиты - Кировск столкнулись две машины - Lexus и "УАЗ" Госавтоинспекции.

- В 19 часов на 3-м километре автодороги Апатиты - Кировск водитель Lexus, пытаясь избежать столкновения со впереди движущимся транспортным средством, перестроился в правую полосу, где допустил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался в попутном направлении, без изменения траектории движения, - рассказала "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД Мурманской области Ирина Петровская.

Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, так как перед ним оказалась "Лада", которую тащили на тросе.

- У нее габариты не горели, вообще ничего не горело, она появилась передо мной из темноты, будто бы из ниоткуда. Начал притормаживать и ушел на соседнюю полосу, а там как раз ехал патрульный "УАЗ". Уже после аварии я подошел к ребятам из "пятнашки", спросил, почему они оказались на дороге общего пользования в таком виде. Они ответили, что у машины проводка "мертвая" и ничего не работает, - рассказал водитель Lexus "ХибИнформБюро".

Как уточнили в УГИБДД по Мурманской области, в аварии никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru