Дорога на Териберку вновь открыта

С 16.00 7 января открывается проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу на Териберку вновь открыли для автомобилистов. Путь был закрыт с утра 7 января из-за непогоды.

- С 16.00 7 января открывается проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го по 81 километр, и автоподъезд к селу Териберка, по 40 километр, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте Мурманскавтодора и в диспетчерской службе по телефону 8 (8152) 21-40-70.

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