В центре Мурманска установили интерактивный экран для мгновенных поздравлений

Кадры с городскими панорамами переключаются каждые полминуты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске на площади Пять Углов установили интерактивный экран, который позволяет поздравить с новогодними праздниками или просто передать привет жителям других городов в режиме онлайн. Такие же экраны установлены в 12 городах России.

Видео транслируется в режиме реального времени, а кадры городской панорамы переключаются каждые полминуты.

- Здорово, что северянам понравилась такая идея объединения с жителями всей страны, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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