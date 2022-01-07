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Общество7 января 2022 13:46

В центре Мурманска установили интерактивный экран для мгновенных поздравлений

"Горячий привет" можно передать в режиме реального времени
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Кадры с городскими панорамами переключаются каждые полминуты.

Кадры с городскими панорамами переключаются каждые полминуты.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске на площади Пять Углов установили интерактивный экран, который позволяет поздравить с новогодними праздниками или просто передать привет жителям других городов в режиме онлайн. Такие же экраны установлены в 12 городах России.

Видео транслируется в режиме реального времени, а кадры городской панорамы переключаются каждые полминуты.

- Здорово, что северянам понравилась такая идея объединения с жителями всей страны, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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