Руководитель школы безопасности в Мурманске рассказал о мерах защиты детей от педофилов

Педагог напомнил, что дети всегда должны находится под присмотром взрослых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманский педагог и руководитель школы безопасности "Стоп Угроза" Дмитрий Качалов поделился, как научить детей правильно реагировать на нападение со стороны незнакомцев.

На рассказ о мерах защиты мужчину натолкнул недавний случай в Костроме, где 4 января двое неизвестных похитили пятилетнюю девочку и унесли в неизвестном направлении. Ребенка нашли мертвым в здании общежития.

- Нужно научить ребенка кричать правильные слова, например: "Помогите, я не знаю этого человека!". Таким образом он сможет обратить на себя внимание окружающих. Нужно отработать эти навыки в действии на случай угрозы, заставить ребенка пинаться, падать на землю, - отметил педагог.

Он также напомнил, что дети всегда должны находиться под присмотром взрослых, а не гулять в одиночку на улице.

Напомним: в сентябре в Мурманске проводили эксперимент, в ходе которого выяснилось, как часто дети уходят с незнакомцами.

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