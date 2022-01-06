В Апатитах задержали местную жительницу со свертком амфетамина

Северянка находится под подпиской о невыезде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Апатитах возле дома на улице Бредова с запрещенным психотропным веществом задержали 36-летнюю местную жительницу. У апатитчанки во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили сверток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета. Его отправили на экспертизу.

- Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где она пояснила, что запрещенное вещество приобрела для личного употребления. Согласно заключению эксперта, представленный для исследования материал, весом почти грамм, содержит в своем составе наркотическое вещество – амфетамин, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее не судимой женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ". Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Северянка находится под подпиской о невыезде.

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