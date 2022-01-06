На дороге Ковдор - Пиренга произошло смертельное ДТП

Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 5 января в Мурманской области произошло серьезное ДТП. На 92-м километре автодороги Ковдор - Пиренга столкнулись два автомобиля.

- Водитель Toyota, двигаясь из Ковдора в направлении трассы Р-21 "Кола", в условиях сильного снегопада и метели неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадали оба водителя, а пассажир Toyota был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где была констатирована его смерть.

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