Следователи рассказали о состоянии попавшего под грузовик мальчика из Гаджиево

Мальчик идет на поправку. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО Мурманской области навестил маленького Вову, попавшего 22 декабря под колеса грузовика. Напомним: семилетний ребенок катался с горки на ледянке и выехал на проезжую часть, где его сбила машина. После случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Санавиацией мальчика доставили из Гаджиево в одну из больниц Мурманска, где он круглосуточно находится с мамой.

- Сейчас ребенок идет на поправку, находится в отличном настроении и готовится к выписке. Мальчик будет продолжать лечение, но уже вне стен больницы, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сотрудник следственного отдела пообщался с Вовой и его мамой, с которой обсудили его здоровье и возможность оказания семье помощи. В конце встречи офицер пожелал мальчику скорейшего выздоровления и вручил подарок от следственного отдела.

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