Две пули и внутреннее кровотечение: в Мурманской области на обочине нашли умирающую собаку

Собаку нашли на обочине. Фото: vk.com/pomogajut

Волонтеры группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» рассказали о собаке, с которой жестоко обошлись люди. - На трассе в сторону Лысой горы на обочине лежала сбитая собака! На лапы не встает, пролежала на обочине более двух часов. В таких ситуация всегда мучают вопросы, ну почему никто не мог остановиться, почему тот, кто сбил проехал мимо?? Наши волонтеры приехали на место, собаку с трудом (проявляет агрессию) забрали, - рассказали волонтеры. В ветлечебнице оказалось, что все не так просто. В теле животного обнаружили две пули, также ветеринар зафиксировал внутреннее кровотечение и сильное обморожение. Не исключено, что травмы пес получил давно. К сожалению, спасти его не удалось.

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