На улице Шмидта в Мурманске продолжают благоустройство сквера

На улице Шмидта появится новая зона отдыха. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске на улице Шмидта продолжается благоустройство зоны отдыха, откуда можно будет любоваться видом на Кольский залив и портовую зону.

- Скоро здесь будет открыта смотровая площадка, - сообщает паблик "Мурманск".

Сквер будет оформлен арт-объектами, также здесь уже монтируют скамейки-ракушки с подогревом.

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