«Три минуты молчания» стали самым дорогим снятым в Мурманской области фильмом за 2021 год

"Три минуты молчания" снимали по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. Фото: vk.com/public196337736

Центр развития кинопроизводства Мурманской области подвел итоги за 2021 год. Самым дорогим фильмом, над которым работали в Заполярье, стал проект Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» - на него потратили 38 миллионов рублей.

- Шторм, волны, сбивающие с ног, и команда самоотверженных моряков – это про фильм «Три минуты молчания» по мотивам одноименного романа Георгия Владимова. Подготовка к проекту заняла около двух лет. Сценарий создавался режиссером в соавторстве с Наталией Мещаниновой. Они перенесли действие ленты из 1960-х в наши дни и сделали главными героями двух молодых парней, которые попали на борт рыболовного судна и столкнулись с трудностями пребывания в закрытом мужском коллективе, - сообщили в Центре развития кинопроизводства.

Напомним: "КП"-Мурманск" составила список фильмов для просмотра на новогодних каникулах, которые снимались в Мурманской области.

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