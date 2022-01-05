В Мурманске до "Снежинки" будет ходить бесплатный автобус

Северян ждут на конкурс "Лыжня - зовет!". Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска сообщает о проведении 51-го массового конкурса «Лыжня – зовет!».

5 января в Мурманске дали старт конкурсу "Лыжня - зовет!", который проводится уже в 51-й раз. Проходить он будет до 10 апреля по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням на площадке у спортивного комплекса "Снежинка" (КП-2).

Тех, у кого нет машины, до места довезет бесплатный автобус №31.

- Он будет ходить от улицы Радищева (конечная остановка троллейбуса № 3) с остановкой на АЗС (ул. Рогозерская) и далее без остановок до КП-2 спорткомплекс "Снежинка" и в обратном направлении, - рассказали в администрации Мурманска.

С конечной остановки троллейбуса № 3 на улице Радищева автобус будет отправляться по средам в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 и 14.30, а в выходные и праздничные дни – в 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 и 13.30.

От спорткомплекса «Снежинка» (парковка на КП-2) автобус будет отправляться по средам в 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15 и 14.45, а в выходные и праздничные дни – в 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15 и 13.45.

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