Синоптики рассказали, когда закончатся морозы в Мурманской области

К Рождеству морозы в Мурманской области станут не такими сильными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние каникулы в Мурманской области начались с морозов. Так, в Апатитах столбик термометра опустился до -30, а в МЧС региона северян призвали реже выходить на улицу. Синоптики рассказали, когда же холода отступят.

- 6-7 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финского залива на Архангельскую область и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 6 января ночью -14-19° при прояснениях -20-24°, днем -9-14°, 7 января ночью -12-18°, днем -5-11°.8 января ночью ожидается понижение температуры воздуха, а днем, с приближением очередного циклона с Баренцева моря, постепенно потеплеет, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в районе Белого моря нашли светящийся снег. Ученые выяснили причину необычного явления.

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