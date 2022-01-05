Жительница Лувеньги ударила ножом уходившего сожителя

Северянка не справилась с эмоциями и ударила сожителя ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летняя жительница Лувеньги попала под уголовную статью из-за своей вспыльчивости. Ее обвиняют по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Во время праздничного застолья женщина изрядно выпила и поссорилась со своим 36-летним сожителем.

- Мужчина решил выйти из квартиры, чтобы прекратить конфликт. Его сожительница, не справившись с негативными эмоциями, в качестве последнего аргумента решила использовать кухонный нож. Когда потерпевший находился уже в дверях, она догнала его и нанесла ножом три удара в спину, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейские узнали о случившемся от врачей, северянку задержали в ее квартире. Безработная женщина свою вину не отрицает. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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