В Мурманской области завершились поиски 61-летней женщины

61-летнюю дезориентированную северянку искали с 30 декабря. Фото: МурманСпас

30 декабря в Молочном пропала 61-летняя Елена Беленкова. В тот день она ушла из дома на улице Северной и не вернулась. Ситуация осложнялась тем, что женщина была дезориентирована.

Спустя почти неделю поисков отряд "МурманСпас" сообщил, что северянку нашли живой. Подробности поисков пока не сообщаются.

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