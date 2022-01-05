Житель Мурманска отдал мошенникам 6,5 миллиона рублей

Мужчина поверил, что ему надо перевести деньги на "безопасный" счет. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В УМВД по Мурманской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) после того, как 36-летний мурманчанин поверил в стандартную уловку мошенников.

- Со слов потерпевшего установлено, что накануне ему позвонил неизвестный, представившись работником службы безопасности банка, предупредил о якобы совершаемой попытке оформления на его имя кредитных обязательств. Чтобы предотвратить данные действия, звонивший настоятельно порекомендовал перевести их на «безопасный» счет. Поверив злоумышленнику, северянин произвел данные финансовые операции, перечислив все деньги на продиктованные ему аферистами счета. Сумма ущерба составила более 6,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Обычно такие преступления совершаются с территории других регионов.

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