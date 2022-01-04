В Ловозере открыли арт-объект «Стадо»

В Ловозеро теперь есть "Стадо". Фото: vk.com/public173001066
В Мурманской области стало на одну достопримечательность больше. Как рассказали в Совете депутатов Ловозера, на берегу реки Вирмы в районе Литературной набережной открыли арт-объект «Стадо».
Выполнил его художник из Мурманска Валентин Петров в рамках проекта «Паблик-арт-экспедиция-2021». Арт-объект представляет собой стилизованные под оленей фигуры, раскрашенные в характерные для саами цвета.
Прочитать больше о творчестве Валентина Петрова можно здесь.
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