В Ловозере открыли арт-объект «Стадо»

В Ловозеро теперь есть "Стадо". Фото: vk.com/public173001066

В Мурманской области стало на одну достопримечательность больше. Как рассказали в Совете депутатов Ловозера, на берегу реки Вирмы в районе Литературной набережной открыли арт-объект «Стадо».

Выполнил его художник из Мурманска Валентин Петров в рамках проекта «Паблик-арт-экспедиция-2021». Арт-объект представляет собой стилизованные под оленей фигуры, раскрашенные в характерные для саами цвета.

Прочитать больше о творчестве Валентина Петрова можно здесь.

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