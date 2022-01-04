Первый этап проекта реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера прошел госэкспертизу

На месте главного корпуса онкодиспансера построят новый. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера пройдет в два этапа. Проект первого уже прошел госэкспертизу.

- В него вошло строительство нового хирургического комплекса. По проекту на площади 2264 квадратных метра будет возведено 9-этажное здание на 125 коек с современными операционными, а также с кислородно-газификационной станцией, дизель-генераторной установкой контейнерного типа и блочно-модульной трансформаторной подстанцией. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ планируется провести в начале 2022 года, – рассказал первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Второй этап предполагает демонтаж главного корпуса и строительство на его месте нового лечебно-диагностического корпуса, а также реконструкцию радиологического корпуса с пристройкой КТ и МРТ и устройством теплых переходов.

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