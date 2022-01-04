Мужчина и ребенок погибли в пожаре в Корзуново

Деревянный дом пожар уничтожил полностью. Фото: МЧС по Мурманской области

Смертельный пожар случился около 8 утра 4 января в Корзуново. Здесь загорелся деревянный жилой дом на улице Стартовой.

- Погибли мужчина и несовершеннолетний ребенок. Пострадавшая женщина госпитализирована в центральную районную больницу. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и. о. прокурора Печенгского района Олег Таран, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Сейчас по факту смертельного пожара проводят проверку. Как уточнили в МЧС по Мурманской области, деревянный дом размерами 11 на 11 метров огонь уничтожил полностью.

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