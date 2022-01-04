Блогер подарил мальчику из Мурманска смартфон

Юному мурманчанину подарили смартфон взамен его кнопочного телефона. Фото: скриншот видео/www.tiktok.com/@slavaase

Блогер из Мурманска Slavaase, на аккаунт в TikTok которого подписано почти 230 тысяч человек, решил порадовать одного из своих подписчиков.

- К нам на сходку пришел парнишка, у него кнопочный телефон. И мы подумали: а давай попробуем сделать праздник пацану! - рассказал блогер.

Юному мурманчанину подарили новенький смартфон. "Верь в Деда Мороза", - такими словами сопроводили подарок.

Посмотреть видео, как случилось маленькое чудо, можно здесь. За несколько дней оно набрало около 18 тысяч просмотров.

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