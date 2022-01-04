В ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области пострадали четыре человека

Две машины столкнулись рядом с Печенгой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

3 января в 18.10 на 1411-м километре трассы "Кола" в Мурманской области произошла серьезная авария.

- Водитель «Лады», двигаясь в направлении Печенги, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo, - рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

Пострадали четыре человека - водитель и пассажиры иномарки.

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