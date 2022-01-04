После убийства Виктора Тимченко в Умбе возбудили уголовное дело

После убийства в Умбе возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Умбе убили местного криминального авторитета Виктора Тимченко. Вместе с братом Владимиром он держал в страхе жителей поселка, северяне даже жаловались на него на "Прямую линию" с президентом.

В Следкоме Мурманской области рассказали подробности случившегося.

- По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года 36-летний подозреваемый и 39-летний потерпевший распивали спиртные напитки в одном из баров Умбы, каждый в своей компании. Когда оба мужчины вышли на улицу, между ними начался словесный конфликт, и подозреваемый нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и госпитализацию пострадавшего в лечебное учреждение, он скончался от полученных телесных повреждений, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину мужчина на данный момент признает, он находится под стражей.

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