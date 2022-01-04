Самая морозная ночь была в Апатитах

В Мурманской области стоят крепкие морозы.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
На новогодних каникулах в Мурманскую область пришли морозы. Холоднее всего минувшей ночью было в Апатитах.
- Они единственные ушли за -30. Больше всего удивляет минимальная разница между Мурманском и аэропортом: менее 4 градусов (-22,8 и -26,7). Связано это, скорее всего, с постоянными визитами нижнего яруса, который не дает пригородным низинам покорить -30, и со слабым ветром в городе, который не дает разрушаться инверсии, и выхолаживание идет планомерно, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Напомним: синоптики обещают в регионе морозы до -34.
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