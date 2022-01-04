Жители аварийного дома в Мурманске сидят без воды и топят снег

На Новый год северяне остались без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Больничного городка пожаловались на некомфортные условия, в которых оказались перед Новым годом.

- Живем в деревянном доме на Куйбышева, 19. Дом признан аварийным и подлежит расселению. При температуре ниже 13 градусов оставляем воду на протечку, чтобы не замерзли трубы. Я была на работе, и кто-то из домашних случайно перекрыл воду. Дом замерз. Управляющая компания у нас "Комфорт". 29 декабря и в последующие дни звонили диспетчеру и дублировали заявку. А воз и ныне там. Ни поесть приготовить, ни в туалет сходить, - написала в группе "Мурманск" одна из жительниц дома.

Жильцы деревяшки в Мурманске топят снег, так как остались без воды. Фото: vk.com/murmanskgroup

О подобной проблеме "КП"-Мурманск" уже писала. Напомним: в рамках реновации в Больничном городке Мурманска снесут 109 домов. Вместо аварийного жилья построят 34 новых дома.

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