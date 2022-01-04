Военные Северного флота исполнили мечту мальчика

Юному северянину провели экскурсию по самому мощному кораблю в составе ВМФ России. Фото: Северный флот

У многих юных северян мечты исполнились благодаря акции "Елка желаний". Так, мальчик из Мурманской области загадал побывать на атомном ракетном крейсере "Петр Великий", и Северный флот сделал это реальностью. Письмо северянина заметил первый зам. министра обороны Руслан Цаликов.

Экскурсию по самому мощному в составе ВМФ кораблю для особенного гостя провел Дед Мороз.

- После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки. В конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили ему новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: Андрей Чибис исполнил мечту другого мальчика и сходил с ним в кино. Также школьнику показали рабочий кабинет губернатора Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru