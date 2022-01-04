Мужчину убили во время драки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области на новогодних праздниках произошло убийство. В Умбе убили криминального авторитета Виктора Тимченко. По предварительной информации, его зарезали во время потасовки.

В ближайшее время ожидается комментарий СУ Следственного комитета по Мурманской области.

На него и его брата Владимира жители Умбы жаловались в 2020 году на "Прямой линии" президента.

- Они занимаются избиением людей, насилием, берут в рабство, чтобы работали за копейки. Много лет держат в страхе Умбу, - рассказали тогда северяне на видео.

По словам умбчан, тогда братья остались безнаказанными.

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