В Мурманской области ожидается похолодание до -34 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Фото: Олег ФИЛОНОК

После сильной метели в Мурманскую область пришли морозы. 4 января температура воздуха понизится до -34 градусов.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в основном в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха ночью -20 - 25, при прояснениях -29 - 34, днем -17 - 22, в центральных районах -22 - 27 градусов. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

5 января ночью сохранится холодная погода, днем ожидается увеличение количества облачности и постепенное повышение температуры воздуха.

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