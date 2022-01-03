В Молочном пропала 61-летняя дезориентированная женщина

Местонахождение женщины не известно уже несколько дней. Фото: "МурманСпас"

В преддверии Нового года в Молочном пропала местная жительница. 61-летняя Елена Беленкова ушла из дома 30 декабря (улица Северная, 6). Ее местонахождение неизвестно. Уточняется, что северянка дезориентирована.

Была одета в черное болоньевое пальто с капюшоном, коричневую норковую шапку.

Приметы: рост 165-167 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые до плеч.

Всех, кто может помочь с поисками Елены, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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