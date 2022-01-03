Мурманская область потратит 20 миллионов рублей на расселение станции Выходной

Завершить расселение станции Выходной планируется в 2022 году. Фото: gov-murman.ru/

Мурманская область получила средства от федерального Министерства транспорта на расселение станции Выходной. Расселение позволит реализовать проект Мурманского транспортного узла.

- На расселение оставшихся на станции Выходной 9 помещений, в которых граждане проживают по договорам социального найма, необходимо 20 миллионов рублей. Выделенные 15 миллионов рублей из федерального бюджета и 5 миллионов рублей из областного позволят полностью обеспечить доступность территории для продолжения этого важного для региона проекта, - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Завершить расселение станции Выходной планируется в 2022 году.

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