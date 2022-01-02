Жителям Мурманска прилетел в квартиру снаряд от фейерверка

Салют оказался в доме №31 на улице Старостина. Фото: vk.com/murmanskgroup

Новогодняя ночь преподнесла семье мурманчан опасный сюрприз - к ним в квартиру через окно попала часть фейерверка, что чуть не стало причиной серьезного пожара.

Отмечается, что залетевший снаряд пробил одинарное балконное стекло и тройной стеклопакет в комнате, вырвал рулонную штору, пол сразу загорелся. Это было довольно мощное изделие, не просто петарда.

- Пытаемся найти свидетелей: примерно в 2.20 в ночь с 31 декабря на 1 января в одну из квартир на Старостина, 31 влетел салют. К счастью, были дома, успели потушить, но материальный ущерб все же есть. Судя по всему, запускали прямо около дома, что запрещено, - отметили северяне в паблике "Мурманск".

Тех, кто видел и знает, кто мог быть автором такого "подарка", просят не оставаться в стороне. Очевидцы могут связаться с автором поста под ником Wolf White во "ВКонтакте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru